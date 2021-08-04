Battlefield 2042 оказалась игрой с чрезвычайно высокими требованиями

Минимальные требования предполагают процессоры такой же конфигурации, как AMD FX-8350 или Core i5-6600K, а видеокарты должны быть уровня Radeon RX 560 или GeForce GTX 1050 Ti. Но рекомендуемые требования говорят о мощности игры. Чтобы компьютер работал плавно, рекомендуется ЦП не ниже уровня Ryzen 5 3600 или Core i7-4790. Требования к графическим чипам, само собой, тоже высоки: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT.

Также WCCF Tech сравнивает требования Battlefield и знаменитой Cyberpunk 2077. Эта «игрушка» уступает в рекомендуемых требованиях: GTX 1060 6GB, GTX 1660 Super или Radeon RX 590.

Подводя итог, можно сказать, что минимальные системные требования Battlefield не подразумевают мощной видеокарты, однако рекомендуемые требования подразумевают игровой компьютер класса «выше среднего». Это особенно сильно ударит по любителям игр в период дефицита комплектующих и высоких цен на видеокарты у спекулянтов.