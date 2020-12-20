Battlefield 6 может быть игрой о третьей мировой войне между Россией и НАТО

Слух появился на Reddit. Подтверждений этой информации, как водится, нет. Поэтому стоит относиться к ней со скепсисом.

Стоит отметить, что ранее в сети уже писали, будто Battlefield будет иметь сеттинг современный войны.

Также СМИ пишут, что Battlefield 6 может вернуть режим «Военные истории». Одной из таких историй будет сюжет о том, как армия США отбивается от русских войск в американских пригородах. Ещё в утечке говорится о потенциальных многопользовательских режимах игры. Утверждается, что там будут Breakthrough, Conquest, Domination, Grand Operations, Team Deathmatch. Мультиплеер якобы будет поддерживать сражения 64 игроков.

Ранее топ-менеджер Electronic Arts сообщал, что Battlefield 6 будет «невиданных масштабов».