Belkin уже выпустила аксессуары для Nintendo Switch 2 — зарядные кейсы и не только

Главная новинка — зарядный кейс, в котором есть место для внешнего аккумулятора на 10 000 мАч. Также внутри — карман для картриджей, отсек для кабелей и даже потайной слот для AirTag, чтобы не потерять кейс. Предусмотрена выемка, позволяющая использовать подставку Switch во время зарядки.

Если нужен более компактный вариант — дорожный кейс немного толще самой консоли. Он тоже оснащён карманами для картриджей и AirTag, а также имеет ручку и ремешок для удобной переноски.