Belkin уже выпустила аксессуары для Nintendo Switch 2 — зарядные кейсы и не только

Belkin уже выпустила аксессуары для Nintendo Switch 2 — зарядные кейсы и не толькоЗащитные стекла тоже
© Belkin
Главная новинка — зарядный кейс, в котором есть место для внешнего аккумулятора на 10 000 мАч. Также внутри — карман для картриджей, отсек для кабелей и даже потайной слот для AirTag, чтобы не потерять кейс. Предусмотрена выемка, позволяющая использовать подставку Switch во время зарядки.
Если нужен более компактный вариант — дорожный кейс немного толще самой консоли. Он тоже оснащён карманами для картриджей и AirTag, а также имеет ручку и ремешок для удобной переноски.
Для защиты экрана Belkin предлагает два защитных стекла: антибликовое ($25) и с фильтром синего света ($30), которое помогает снизить нагрузку на глаза. При установке важно не снимать заводскую пленку с экрана консоли.
Цены на кейсы: $70 за зарядный и $30 за дорожный. Все товары доступны в сером, зелёном и бежевом цветах.