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Опубликовано 07 июня 2025, 03:45
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Belkin уже выпустила аксессуары для Nintendo Switch 2 — зарядные кейсы и не только

Защитные стекла тоже
Belkin, известная своими аксессуарами для смартфонов, выпустила новую линейку товаров для Nintendo Switch 2. В неё входят защитные чехлы и стекла, которые уже можно заказать.
Belkin уже выпустила аксессуары для Nintendo Switch 2 — зарядные кейсы и не только

© Belkin

Главная новинка — зарядный кейс, в котором есть место для внешнего аккумулятора на 10 000 мАч. Также внутри — карман для картриджей, отсек для кабелей и даже потайной слот для AirTag, чтобы не потерять кейс. Предусмотрена выемка, позволяющая использовать подставку Switch во время зарядки.

Если нужен более компактный вариант — дорожный кейс немного толще самой консоли. Он тоже оснащён карманами для картриджей и AirTag, а также имеет ручку и ремешок для удобной переноски.

Belkin уже выпустила аксессуары для Nintendo Switch 2 — зарядные кейсы и не только

© Belkin

Для защиты экрана Belkin предлагает два защитных стекла: антибликовое ($25) и с фильтром синего света ($30), которое помогает снизить нагрузку на глаза. При установке важно не снимать заводскую пленку с экрана консоли.

Цены на кейсы: $70 за зарядный и $30 за дорожный. Все товары доступны в сером, зелёном и бежевом цветах.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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