Belkin выпустила чехол с зарядкой для Switch 2 — внутри батарея на 10 000 мАч

В корпус встроен дисплей, отображающий оставшийся заряд батареи. Сам аккумулятор можно извлечь и использовать отдельно.

Внешняя часть чехла выполнена из водоотталкивающего полиэстера, внутри — мягкая подкладка из микрофибры, защищающая экран от царапин. Молния заявлена как «повышенной надёжности».

Чехол оснащён углублением для установки консоли в режиме настольной игры и отделением для картриджей. Есть даже скрытый карман под AirTag, чтобы можно было отслеживать аксессуар через «Локатор».

Belkin предлагает три цвета: серый, бежевый и фисташковый. Цена — $69,99. Также доступна упрощённая версия без батареи за $29,99.

Для тех, кто часто играет в дороге, чехол с зарядкой может стать отличным решением.