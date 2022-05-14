Бесплатная PUBG принесла компании больше денег, чем платная

Согласно отчету, доход с ПК вырос на 61 процент по сравнению с прошлым годом и составил 82,3 млн долларов. На консолях рост был еще больше: 124 процента по сравнению с предыдущим кварталом и 274 процента в годовом исчислении, хотя компания Krafton не назвала цифру роста в долларах. Игра также показала "почти трехкратное" увеличение среднемесячного числа активных пользователей по сравнению с 4 кварталом 2021 года.

PUBG: Battlegrounds изначально была платной игрой, когда она вышла в раннем доступе в 2017 году, но огромный финансовый успех таких free-to-play шутеров, как Fortnite, Call of Duty: Warzone и Apex Legends, показал, что бесплатная модель может быть весьма прибыльной.

Так что для Krafton переход PUBG: Battlegrounds на free-to-play, скорее всего, был довольно простым решением.