Бета Battlefield 6 только стартовала, но шутер уже наводнили читеры

Бета Battlefield 6 только стартовала, но шутер уже наводнили читерыПоявились читеры со сверхспособностями
В бета-версии Battlefield 6 игроки уже стали жаловаться на читеров. Эти мошенники видят врагов сквозь стены, автоматически целятся и двигаются быстрее обычного. Из-за кроссплатформенности проблемы касаются всех — и ПК, и консоли.
Один ролик с таким читером посмотрели более 7 миллионов раз. На видео видно, как читер видит противников и союзников в виде цветных кубов, а также местоположение вражеской техники. DICE уже забанили этого игрока, но читеры продолжают появляться.
Для борьбы с мошенниками EA внедрила систему защиты Javelin и требует включения Secure Boot на ПК — это специальная функция, которая усложняет работу читеров. Но она не идеальна, и многие игроки считают её сложной в настройке. Но в интернете всё равно продаются читы с постоянными обновлениями, которые обманывают защиту.
EA сообщает, что Javelin уже заблокировала около 330 тысяч попыток жульничества и работает над улучшением системы.