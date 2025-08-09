Бета Battlefield 6 только стартовала, но шутер уже наводнили читеры

Для борьбы с мошенниками EA внедрила систему защиты Javelin и требует включения Secure Boot на ПК — это специальная функция, которая усложняет работу читеров. Но она не идеальна, и многие игроки считают её сложной в настройке. Но в интернете всё равно продаются читы с постоянными обновлениями, которые обманывают защиту.

EA сообщает, что Javelin уже заблокировала около 330 тысяч попыток жульничества и работает над улучшением системы.