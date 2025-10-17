Битва портативок: Switch 2 уделала ROG Ally X в скорости, DLSS и эргономике

По скорости загрузки безоговорочно лидирует Switch 2 — консоль запускается за 13 секунд, тогда как ROG Xbox Ally X тратит почти 19 секунд. При перезагрузке преимущество Nintendo ещё заметнее — 18 секунд против 54.

В тестах автономности обе системы показали примерно одинаковый результат — около двух часов в режиме максимальной производительности. Однако при ограничении энергопотребления до 17 Вт консоль Asus/Microsoft смогла продержаться на час дольше.

По эргономике преимущество также на стороне Switch 2: устройство тоньше, легче и имеет больший экран (на 0,9 дюйма). Зато в чистой производительности впереди ROG Xbox Ally X.