Blizzard ответила на критику худшей Warcraft

В заявлении компания извинилась за то, что многие игроки не получили того, что ждали. Разработчики намерены исправить ряд проблем в патчах, над которыми уже ведётся работа. Blizzard также подтвердила, что будет трудиться над Warcraft III: Reforged ещё долго и не оставит сообщество игры без поддержки.

Первый патч должен выйти в ближайшую неделю. В нём ожидаются правки для классического режима, в том числе работа над цветами, портретными анимациями, аудио- и пользовательским интерфейсом.

Кроме того, Blizzard пообещала выпустить в следующих обновлениях рейтинговую таблицу и кланы. То, что их не было на релизе, компания объяснила необходимостью обеспечить максимально плавный переход на новую систему MMR. Турнирного же режима и свода правил Reign of Chaos ждать не стоит.