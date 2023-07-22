Blizzard прокомментировала скандальное обновление для Diablo 4

В прямом эфире разработчики игры признали негативное влияние патча 1.1.0, резко снижающего силу игроков, и заверили поклонников, что больше не будут вносить подобные изменения. Патч 1.1.1 выйдет в течение двух недель и будет направлен на улучшение классов «Колдун» и «Варвар», которые подверглись серьезным ограничениям. В обновлении также будут решены проблемы с получением внутриигрового опыта для прокачки персонажа, добавлены дополнительные вкладки для хранения предметов и снижена стоимость перестройки персонажа, чтобы стимулировать игроков к новым модификациям.

Кроме того, запланированное на сегодня исправление сделает подземелья кошмаров 100-го уровня менее сложными, создавая более приятный игровой процесс. Разработчики подчеркнули, что будущие исправления будут более тщательно контролироваться.