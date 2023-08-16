Blizzard спустя 11 лет решила добавить в Diablo III одиночный режим

В этом режиме игроки не получают бонусы к опыту и не могут обмениваться предметами с другими игроками, что делает игру более сложной. Наряду с этим, новый сезон «Visions of Enmity» познакомит игроков с наполненными демонами «карманными измерениями», доступ к которым открывается через Дьявольские расщелины.

Игроки могут ожидать увеличения количества аффиксов монстров, повышения количества очков для улучшения атрибутов, а также другие улучшения игрового прочесса на основе отзывов игроков.

Тестирование этих обновлений будет проходить с 15 по 29 августа, а вскоре после этого начнется 29-й сезон.