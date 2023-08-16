Blizzard спустя 11 лет решила добавить в Diablo III одиночный режим

Blizzard спустя 11 лет решила добавить в Diablo III одиночный режимИ не только
Blizzard сделала необычный шаг, выпустив новые обновления для своей давней игры Diablo III. В игре, вышедшей 11 лет назад, впервые появился специальный режим одиночной игры под названием Solo Self Found.
В этом режиме игроки не получают бонусы к опыту и не могут обмениваться предметами с другими игроками, что делает игру более сложной. Наряду с этим, новый сезон «Visions of Enmity» познакомит игроков с наполненными демонами «карманными измерениями», доступ к которым открывается через Дьявольские расщелины.
Игроки могут ожидать увеличения количества аффиксов монстров, повышения количества очков для улучшения атрибутов, а также другие улучшения игрового прочесса на основе отзывов игроков.
Тестирование этих обновлений будет проходить с 15 по 29 августа, а вскоре после этого начнется 29-й сезон.