Blizzard запустила новейшую бесплатную Call of Duty

Warzone — это новый бесплатный проект во вселенной Modern Warfare. Представляет собой «королевскую битву» на 150 игроков. Всё оружие и предметы, открытые в Modern Warfare, можно перенести в Warzone. А всё, что будет разблокировано в Warzone, так же перенесётся в Modern Warfare.

Помимо привычного оружия и снаряжения в королевской битве Warzone также используются деньги. С их помощью можно приобрести предметы, которые способны переломить ход матча.

Если игрока победят в Warzone, то он станет военнопленным и переместится в ГУЛАГ. Там ему придётся сразиться с другим игроком в бою один на один. Победитель вернётся в игру.