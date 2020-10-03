Блогер сфотографировался рядом с настоящей PlayStation 5

Первые обзоры на PlayStation 5 начнут выходить завтра, 4 октября. Видео про консоль выпустят 12 японских блогеров, которые получили устройства от местного подразделения Sony.

Сегодня в сеть также утёк ролик, в котором показали интерфейс PlayStation 5 на русском языке. Геймпад на видео был чёрным. Пока неясно, насколько утечка правдива.