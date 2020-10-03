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Сегодня 18:31
Блогер сфотографировался рядом с настоящей PlayStation 5
Скоро выйдут первые обзоры
Японский блогер, известный как ポッキー (Pocky Sweets), опубликовал свою фотографию рядом с настоящей PlayStation 5. Скоро он выпустит первое видео с впечатлениями от консоли.
Фотографию Pocky Sweets поставил на превью будущего ролика. На снимке блогер держит в руках контроллер DualSense.
Pocky Sweets
Первые обзоры на PlayStation 5 начнут выходить завтра, 4 октября. Видео про консоль выпустят 12 японских блогеров, которые получили устройства от местного подразделения Sony.
Сегодня в сеть также утёк ролик, в котором показали интерфейс PlayStation 5 на русском языке. Геймпад на видео был чёрным. Пока неясно, насколько утечка правдива.
Напомним, старт продаж PS5 в России запланирован на 19 ноября 2020 года.