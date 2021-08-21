Блогер соорудил ковбойское седло из компьютерного стола и проскакал на нём в игре

На это раз блогер придумал, как во время игры Red Dead Redemption 2 не просто видеть движение коня, на котором передвигается главный персонаж, а всё чувствовать, будто происходит это по-настоящему. Для этого Teenenggr собрал пневмосистему, состоящую из компрессора и четырёх пневмоцилиндров, а также сам написал код для управления гаджетом и связи с игровой механикой. Систему блогер вмонтировал в свой стол.

Отмечается, что стол не просто имитирует движение коня, а все действия реалистичны, ускоряются иди замедляются в зависимости от того , как ведёт себя конь в игре.

Ниже предлагаем посмотреть видео, на котором Teenenggr демонстрирует своё изобретение.