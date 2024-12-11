Игры
Опубликовано 11 декабря 2024, 23:11
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Боевики в Сирии взяли за логотип эмблему организации из игры Command & Conquer

Кто-то любит классику геймдева
В Telegram-каналах заметили, что логотип сирийского «Штаба операций на юге» уж больно похож на эмблему «Мировой Армии Освобождения» из популярной стратегии Command & Conquer, а если точнее, то из невышедшей Command & Conquer: Generals 2.
Боевики в Сирии взяли за логотип эмблему организации из игры Command & Conquer
© Ferra

Мировая Армия Освобождения — это вымышленная организация, представленная в игре Command & Conquer: Generals, выпущенной в 2003 году. Она является одной из трёх основных фракций в игре, наряду с США и Китаем. МАО представляет собой антиглобалистское движение, которое борется против гегемонии западных держав и их союзников.

Штаб операций на юге

© Jalapeño / Wikipedia

А «Штаб операций на юге» — это сирийская повстанческая коалиция, созданная 6 декабря 2024 года в ответ на обострение конфликта в стране. Коалиция включает в себя различные вооруженные группы, включая племена друзов и другие формирования сирийской оппозиции, действующие в южных провинциях Сувайда и Кунейтра. Штаб был сформирован в рамках более широкой операции сирийской оппозиции, начатой 29 ноября 2024 года, с целью координации действий против правительственных сил и окружения столицы страны.

Думаем, всё и так видно, объяснять сходства нет нужды.

Источник:Telegram
Автор:Максим Многословный
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