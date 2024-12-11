А «Штаб операций на юге» — это сирийская повстанческая коалиция, созданная 6 декабря 2024 года в ответ на обострение конфликта в стране. Коалиция включает в себя различные вооруженные группы, включая племена друзов и другие формирования сирийской оппозиции, действующие в южных провинциях Сувайда и Кунейтра. Штаб был сформирован в рамках более широкой операции сирийской оппозиции, начатой 29 ноября 2024 года, с целью координации действий против правительственных сил и окружения столицы страны.

Думаем, всё и так видно, объяснять сходства нет нужды.