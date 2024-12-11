Боевики в Сирии взяли за логотип эмблему организации из игры Command & Conquer

Боевики в Сирии взяли за логотип эмблему организации из игры Command & ConquerКто-то любит классику геймдева
Мировая Армия Освобождения — это вымышленная организация, представленная в игре Command & Conquer: Generals, выпущенной в 2003 году. Она является одной из трёх основных фракций в игре, наряду с США и Китаем. МАО представляет собой антиглобалистское движение, которое борется против гегемонии западных держав и их союзников.
А «Штаб операций на юге» — это сирийская повстанческая коалиция, созданная 6 декабря 2024 года в ответ на обострение конфликта в стране. Коалиция включает в себя различные вооруженные группы, включая племена друзов и другие формирования сирийской оппозиции, действующие в южных провинциях Сувайда и Кунейтра. Штаб был сформирован в рамках более широкой операции сирийской оппозиции, начатой 29 ноября 2024 года, с целью координации действий против правительственных сил и окружения столицы страны.
Думаем, всё и так видно, объяснять сходства нет нужды.