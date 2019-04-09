Богатый аноним устроит «Королевскую битву» в реальности на частном острове

«Королевская битва» — это жанр, который соединяет в себе симулятор выживания и игру в режиме «последний оставшийся человек» (last man standing). Наиболее популярные представители этого жанра Warface, Fortnite и DayZ Mod.

Авторы объявления ищут людей, которые помогут спроектировать арену для «королевской битвы» в реальности. За это им обещают вознаграждение в 45 тысяч фунтов. В качестве локации рассматривается частный остров. Турнир будет идти три дня, 12 часов каждый день будут отведены под игру. Оснащены игроки, к счастью, будут страйкбольным оружием, а не настоящим. Организаторы обещают кормить игроков и предоставить им кемпинг. Победитель «королевской битвы» получит сто тысяч фунтов.

Заинтересовавшиеся проектировщики пространства могут оставить свою заявку на участие тут.