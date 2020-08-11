Игры
Сегодня 18:30
Больше 50 компьютерных игр продают со скидками до 90%
В GOG
В сервисе цифровой дистрибуции GOG началась еженедельная распродажа. Больше 50 компьютерных игр продают со скидками до 90%.
Распродажа продлится ещё пять дней и 20 часов. В её рамках можно купить психологический экшен-триллер Alan Wake за 109 рублей.
Hellblade: Senua's Sacrifice за 237 рублей вместо 769.
Шутер Dead Space за 249 рублей вместо вместо 999.
Во время акции можно купить игру в жанре survival horror — Outlast. Она оценена всего в 69 рублей. Также на распродаже можно найти вторую часть игры.
Продаётся и The Walking Dead: Final Season за 429 рублей вместо 649.
Всего в распродаже участвуют 59 игр. Посмотреть все предложения акции можно по этой ссылке.