Больше 50 компьютерных игр продают со скидками до 90%

Во время акции можно купить игру в жанре survival horror — Outlast. Она оценена всего в 69 рублей. Также на распродаже можно найти вторую часть игры.

Продаётся и The Walking Dead: Final Season за 429 рублей вместо 649.

Всего в распродаже участвуют 59 игр. Посмотреть все предложения акции можно по этой ссылке.