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Игры
Сегодня 18:30

Больше 50 компьютерных игр продают со скидками до 90%

В GOG
В сервисе цифровой дистрибуции GOG началась еженедельная распродажа. Больше 50 компьютерных игр продают со скидками до 90%.

Распродажа продлится ещё пять дней и 20 часов. В её рамках можно купить психологический экшен-триллер Alan Wake за 109 рублей.

Hellblade: Senua's Sacrifice за 237 рублей вместо 769.

Шутер Dead Space за 249 рублей вместо вместо 999.

Во время акции можно купить игру в жанре survival horror — Outlast. Она оценена всего в 69 рублей. Также на распродаже можно найти вторую часть игры.

Продаётся и The Walking Dead: Final Season за 429 рублей вместо 649.

Всего в распродаже участвуют 59 игр. Посмотреть все предложения акции можно по этой ссылке.