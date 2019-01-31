Большинство консольных геймеров бросают игры не завершив

Большинство геймеров на игровой приставке не проходят игры до конца, более того, они даже не проходят полностью сюжетную линию. Об этом говорят результаты небольшого исследования, проведённого профильным ресурсом GameRevolution.

Авторы GameRevolution рассмотрели дюжину крупных игровых проектов для PlayStation 4, выпущенных в последние пару лет, и выяснили, сколько геймеров сумели дойти в них до самого конца.

Рейтинг «завершённости» игр получился таким: