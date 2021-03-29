Большинство российских геймеров тратят деньги в бесплатных играх с донатами

Всего объём российского рынка видеоигр в 2020 году составил 163,4 млрд рублей. Лучше всего вырос сегмент мобильных игр. На его долю в 2020 году пришлось 41,1% от общего объёма.

Тем не менее, по платформе доминируют компьютеры. На долю ПК пришлось 50,1%. За ними следуют мобильные устройства и консоли.

Что интересно, на проекты free-to-play, которые не требуют обязательного внесения денежных средств, приходится 83,3% от всего рынка.

Единственным жанром, выручка которого снизилась в 2020 году, стали стратегии. В целом, россияне больше играют в экшен-игры, шутеры, головоломки, ролевые игры и симуляторы.

Наименее популярной игровой платформой в России являются консоли.