Borderlands 3 в течение пяти дней будет бесплатной

Бесплатные выходные на разных платформах пройдут по такому графику:

Steam — с 6 августа (18:00 мск) по 12 августа (20:00 мск);

Xbox One — с 6 августа (22:00 мск) по 10 августа (09:59 мск);

PlayStation 4 — с 6 августа (19:00 мск) по 9 августа (19:00 мск);

Stadia — с 6 августа (19:00 мск) по 10 августа (19:00 мск).

Издатели обещают, что после окончания бесплатных выходных игровой прогресс в Borderlands 3 сохранится. Также игру можно купить со скидкой до 58% на всех платформах. В Steam, например, она стоит 999 рублей вместо 1999.