Британцы предварительно разрешили Microsoft купить Activision Blizzard

Сделка, о которой было объявлено в 2022 г, первоначально была заблокирована CMA в апреле из-за опасений относительно доминирования Microsoft на рынке облачных игр. Однако впоследствии Activision согласилась продать свои права на облачный стриминг Ubisoft, чтобы снять эти опасения. Теперь CMA заявила, что продажа Ubisoft «в значительной степени устраняет прежние опасения». Microsoft представила меры по устранению оставшихся проблем, которые CMA в предварительном порядке приняла.

В мае сделка также получила одобрение Европейского союза, но столкнулась с противодействием Федеральной торговой комиссии США.