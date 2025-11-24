Британская армия использовала Call of Duty для тренировки солдат

Министерство обороны Великобритании даже объявило о запуске Международных оборонных киберспортивных игр (IDEG). В соревнованиях примут участие команды из 40 стран, британские военные-игроки выступят наравне с лучшими участниками.

Военные отмечают, что игры помогают тренировать важные навыки: одновременно отслеживать несколько угроз, координировать действия, быстро принимать решения и менять тактику в сложной ситуации. При этом эксперты подчёркивают, что игры не могут заменить реальную подготовку, но «отлично дополняют её».

Армия также надеется привлечь геймеров на службу — особенно тех, кто разбирается в кибербезопасности.

Кроме Call of Duty, солдаты тренируются в симуляторе VelociDrone, который имитирует задачи операторов дронов.