Британские учёные доказали безопасность жестоких видеоигр

Несмотря на существующие в обществе предубеждения против видеоигр и регулярные обвинения их в агрессии молодёжи, это не доказанный наукой факт. Очередное исследование подтвердило отсутствие связи между насилием подростков по отношению друг к другу и временем, которое они проводят за жестокими видеоиграми.

Исследование охватило 1004 британских подростка в возрасте 14 и 15 лет, их родителей и опекунов также опрашивали. Подростков просили оценить своё поведение после игр. Насколько они готовы ударить человека при провокации, задавались подобные вопросы. Родителей и опекунов спрашивали о том, насколько часто проявляется у детей такое поведение, как запугивание, агрессия, травля, и тому подобное, в отношении других детей.

Исследователи полагали, что жестокие видеоигры непосредственно влияют на уровень агрессии детей, но им пришлось признать, что результаты опроса оказались противоположными и никакой прямой связи между этими явлениями нет.