Bungie признала, что в альфе Marathon использовала украденные арты

Ферн Хук узнала о нарушении ещё в апреле 2025 года, когда началось тестирование, но сначала не стала говорить об этом публично, так как рассматривала возможность подать в суд. Позже она отказалась от этого шага из-за финансовых трудностей и решила рассказать о случившемся в соцсетях.

Это не первый случай, когда Bungie обвиняют в использовании чужих работ — подобное уже происходило во время разработки Destiny 2.