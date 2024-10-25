Бюджет GTA 6 сравнили с самыми дорогими играми в истории

Опубликовано 25 октября 2024, 18:121 мин.
Бюджет GTA 6 сравнили с самыми дорогими играми в историиОн достигает беспрецедентных высот
С учетом нарастающего ажиотажа вокруг Grand Theft Auto 6 разработчик Rockstar Games, в Сети стали делиться интересной информацией. Так, по сообщениям, на разработку игры выделили рекордных 2 миллиарда долларов. Эта цифра не только подчеркивает масштаб проекта, но и позиционирует GTA 6 как потенциально самую дорогую игру в истории, превышающую бюджеты пяти самых дорогих игр на 100 миллионов долларов.
В текущем списке самых дорогих игр находятся Genshin Impact и Star Citizen, каждая с бюджетом около 700 миллионов долларов. Следом идет Monopoly Go! с бюджетом 500 миллионов долларов, большая часть из которых выделена на маркетинг. Cyberpunk 2077 и Marvel’s Spider-Man 3 (по утечкам) завершают пятерку с бюджетами 441 миллион и 385 миллионов долларов соответственно.
Колоссальный бюджет для GTA 6 включает разработку, маркетинг, обновления и дополнительный контент, что указывает на амбиции Rockstars превзойти успех своего предшественника, GTA 5, который разошелся тиражом 200 миллионов копий.
Фанаты с нетерпением ждут релиза, но вопрос остается: сможет ли GTA 6 оправдать свои огромные финансовые вложения и высокие ожидания.