Бюджетный компьютер по последнему слову техники: RTX 3050 и i3-12100F проверили в играх

Бюджетный компьютер по последнему слову техники: RTX 3050 и i3-12100F проверили в играхЗапускали конфигурацию в 12 проектах
Эксперты канала PC Support & Gaming Test запустили в 12 играх сборку на основе Intel Core i3 12th Gen 12100F с RTX 3050. Из игр были следующие: Fortnite, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Valhalla, Microsoft Flight Simulator 2020, PUBG, Red Dead Redemption 2, God of War, Grand Theft Auto V, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt.
В Fortnite в 1080p на настройках Epic удаётся в среднем получить 80 к/с. Максимальное значение производительности здесь составляет 81 к/с, минимальное - 75 к/с.
Forza Horizon 5 идёт с пресетом Extreme в 1080p со средней частотой кадров на уровне 60 к/с. Минимальное число кадров равняется при этом 57 к/с, максимальное - 67 к/с.
Assassin's Creed Valhalla шла на высоких настройках в разрешении 1080p. Производительность в игре составила в среднем около 70 к/с, минимальная же частота кадров равнялась 63 к/с, максимальная - 72 к/с.
Microsoft Flight Simulator 2020 запускалась в Full HD на ультра-настройках. Средний FPS оказался в этом случае равен 42-43 к/с, минимальный - 40 к/с, максимальный - 44 к/с.
В PUBG с ультра-пресетом в 1080p удалось получить 102-105 к/с в среднем. Минимальное значение производительности составило при этом 97 к/с, максимальное - 117 к/с.
В Red Dead Redemption 2 можно было играть в 1080p на высоких настройках графики. В данном случае средний FPS равнялся 60-67 к/с, максимальный - 73 к/с, минимальный - 60 к/с.
God of War шла с высоким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров равнялась в игре около 70 к/с, максимально удалось достичь при этом 77 к/с. Минимальное значение производительности составляло 55 к/с.
В Grand Theft Auto V на очень высоких настройках в Full HD получилось достичь в среднем 96-99 к/с. Минимальное значение производительности составило здесь 87 к/с, максимальное - 103 к/с.
Hitman 3 шла с ультра-пресетом в 1080p. Частота кадров в среднем в этой игре составляла 80 к/с. Максимальное число кадров равнялось при этом 104 к/с, а минимальное - 69 к/с.
Horizon Zero Dawn идёт также на ультра-настройках и в Full HD. В среднем FPS здесь равнялся 61-62 к/с, минимальная частота кадров находилась на уровне 58 к/с, максимальная - 68 к/с.
Cyberpunk 2077 запустилась с ультра-пресетом в 1080p. В среднем производительность составляла в игре 42-44 к/с, минимальная - 39 к/с, максимальная - 46 к/с.
The Witcher 3: Wild Hunt тоже была запущена на ультра-настройках в разрешении 1080p. Средний FPS в данном случае равнялся 76-80 к/с, максимальный - 88 к/с, минимальный - 72 к/с.
Конфигурация ПК:
- процессор Intel Core i3 12th Gen 12100F 4 Cores 8 Threads (Base Clock:- 3.3 GHz, Boost Clock:- 4.3 GHz);
- оперативная память 16GB DDR4 Dual Channel 3200 Mhz
- видеокарта Zotac Gaming GeForce RTX 3050 Twin Edge 8GB GDDR6;
- накопители 1TB M.2 NVMe PCIe SSD + 2TB HDD 7200 RPM;
- материнская плата MSI B660M-DS3H;
- блок питания Cooler Master MWE White 650W;
- операционная система Windows 10 64 Bit.