Бюджетный компьютер по последнему слову техники: RTX 3050 и i3-12100F проверили в играх

Эксперты канала PC Support & Gaming Test запустили в 12 играх сборку на основе Intel Core i3 12th Gen 12100F с RTX 3050. Из игр были следующие: Fortnite, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Valhalla, Microsoft Flight Simulator 2020, PUBG, Red Dead Redemption 2, God of War, Grand Theft Auto V, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt.

В Fortnite в 1080p на настройках Epic удаётся в среднем получить 80 к/с. Максимальное значение производительности здесь составляет 81 к/с, минимальное - 75 к/с.

Forza Horizon 5 идёт с пресетом Extreme в 1080p со средней частотой кадров на уровне 60 к/с. Минимальное число кадров равняется при этом 57 к/с, максимальное - 67 к/с.

Assassin's Creed Valhalla шла на высоких настройках в разрешении 1080p. Производительность в игре составила в среднем около 70 к/с, минимальная же частота кадров равнялась 63 к/с, максимальная - 72 к/с.

Microsoft Flight Simulator 2020 запускалась в Full HD на ультра-настройках. Средний FPS оказался в этом случае равен 42-43 к/с, минимальный - 40 к/с, максимальный - 44 к/с.

В PUBG с ультра-пресетом в 1080p удалось получить 102-105 к/с в среднем. Минимальное значение производительности составило при этом 97 к/с, максимальное - 117 к/с.

В Red Dead Redemption 2 можно было играть в 1080p на высоких настройках графики. В данном случае средний FPS равнялся 60-67 к/с, максимальный - 73 к/с, минимальный - 60 к/с.