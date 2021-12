Бюджетный ноутбук со встройкой для игр: Core i3 или Ryzen 3?

На YouTube-канале PC Support & Gaming Test выяснили, какой из процессоров со встроенной графикой для игр подходит лучше: Intel Core i3 или AMD Ryzen 3. Для этого сравнили две модели ноутбуков: Lenovo IdeaPad Slim 3 82H801FKIN и Lenovo IdeaPad Slim 3 81W101QYIN. Из игр запускались The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Mafia: Definitive Edition, Grand Theft Auto V, Far Cry 5.

The Witcher 3: Wild Hunt идёт в 720p на низких настройках. Средняя производительность у i3 при этом составляет 35 к/с, у Ryzen 3 - 25 к/с.

Shadow of the Tomb Raider запускается на минимальных параметрах графики в 720p. Здесь в среднем у Intel частота кадров находится в районе 31-33 к/с, у Ryzen - 21-23 к/с.

В Red Dead Redemption 2 также можно играть с минимальным пресетом и в 720p. В этом случае с i3 удастся достичь около 20 к/с, с Ryzen - на уровне 15-17 к/с.