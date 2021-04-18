Игры
Сегодня в 16:14
Бывший сотрудник Sony раскритиковал покупателей игр со скидками
Так они не дают разработчикам заработать денег
Творческий руководитель игры Days Gone Джон Гарвин (John Garvin), который ранее был сотрудником Sony Bend Studio, раскритиковал тех, кто покупает игры со скидками. Люди, которые не привыкли платить полную стоимость, по его словам, не должны удивляться отсутствию сиквелов игр.
Гарвин отметил, что придерживается непопулярного мнения. Он считает, что если человеку нравится игра, то стоит купить её за полную стоимость. Если же кто-то привык покупать игры со скидкой или под подписке, то пусть не жалуется на отсутствие сиквелов.
Гарвин заявил, что если God of War продался миллионами копий на старте, то Days Gone не смог повторить этого. Так творческий руководитель намекнул на то, что у разработчиков просто нет ресурсов на создание продолжения.
Также Гарвин рассказал, что для Sony очень важна оценка игры на Metacritic.