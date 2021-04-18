Бывший сотрудник Sony раскритиковал покупателей игр со скидками

Гарвин отметил, что придерживается непопулярного мнения. Он считает, что если человеку нравится игра, то стоит купить её за полную стоимость. Если же кто-то привык покупать игры со скидкой или под подписке, то пусть не жалуется на отсутствие сиквелов.

Гарвин заявил, что если God of War продался миллионами копий на старте, то Days Gone не смог повторить этого. Так творческий руководитель намекнул на то, что у разработчиков просто нет ресурсов на создание продолжения.

Также Гарвин рассказал, что для Sony очень важна оценка игры на Metacritic.