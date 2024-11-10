Бывших руководителей китайской игровой компании NetEase арестовали

Опубликовано 10 ноября 2024, 22:301 мин.
Бывших руководителей китайской игровой компании NetEase арестовалиПо делу о коррупции и отмывании денег
В рамках масштабного антикоррупционного расследования были арестованы бывшие топ-менеджеры NetEase, включая экс-главу киберспортивного подразделения компании Сян Ляна и бывшего генерального директора NetEase Games Цзинь Ючена, по обвинениям в отмывании денег и взяточничестве.
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Как сообщает китайское издание Leifeng, эти бывшие сотрудники подозреваются в отмывании от 800 миллионов до 1 миллиарда юаней ($ 111−139 миллионов). NetEase, известная играми, такими как Diablo Immortal и Naraka: Bladepoint, подтвердила Bloomberg Law, что полиция ведет расследование возможной коррупции.
Сообщается, что компания уволила девять сотрудников из-за обвинений во взяточничестве и, как передает Yicai Global, выпустила меморандум о прекращении сотрудничества с 27 компаниями, связанными с коррупцией. Также были замешаны несколько «внешних лиц».