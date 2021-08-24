Call of Duty окончательно открестилась от своей компании-разработчика из-за секс-скандала

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Call of Duty окончательно открестилась от своей компании-разработчика из-за секс-скандалаСветлая память Activision Blizzard
Ранее вышел трейлер новой игры Call of Duty Vanguard, и на финальных его кадрах не было логотипа компании-разработчика Activision Blizzard. Многие предположили, что это связано с обвинениями в адрес руководства компании: мол оно покрывало сексуальные домогательства и дискриминацию женщин. Сама команда Call of Duty предоставила на это неубедительные объяснения — назвала отсутствие логотипа «творческим решением». Однако теперь появились новые доказательства нежелания игроделов ассоциироваться со скандальной Activision Blizzard.
В понедельник стала доступна для загрузки альфа-версия Call of Duty Vanguard. Люди стали запускать её и заметили, что стартовом экране игры нет упоминания Activision. Название компании появляется только мелким шрифтом в конце вступления.
Это странно, так как логотип Activision обычно занимает видное место в маркетинге Call of Duty.