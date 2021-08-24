Call of Duty окончательно открестилась от своей компании-разработчика из-за секс-скандала

В понедельник стала доступна для загрузки альфа-версия Call of Duty Vanguard. Люди стали запускать её и заметили, что стартовом экране игры нет упоминания Activision. Название компании появляется только мелким шрифтом в конце вступления.

Это странно, так как логотип Activision обычно занимает видное место в маркетинге Call of Duty.