Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042 ужасны, но кто хуже? Теперь есть «научный» подсчёт

Эксперты cyber.sports.ru дали оценку Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042 по «шкале беспредела». Другими словами, чем больше баллов получила новинка, тем она оказалась хуже.

Оптимизация и баги. Победитель выявился практически сразу - это Battlefield 2042. Этот проект идёт не идеально и с RTX 3070: игроки отмечают просадки и скачки кадров, множество багов. Баги встречались и в Call of Duty: Vanguard, но они были не настолько серьёзными. В итоге Call of Duty: Vanguard получила 3 балла, а Battlefield 2042 - 5 баллов.