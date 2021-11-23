Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042 ужасны, но кто хуже? Теперь есть «научный» подсчёт

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Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042 ужасны, но кто хуже? Теперь есть «научный» подсчётИгры сравнили по нескольким параметрам
Многие критикуют новые Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042. Редакция cyber.sports.ru оценила недавно вышедшие проекты по самым важным для геймеров параметрам.
Эксперты cyber.sports.ru дали оценку Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042 по «шкале беспредела». Другими словами, чем больше баллов получила новинка, тем она оказалась хуже.
- Оптимизация и баги. Победитель выявился практически сразу - это Battlefield 2042. Этот проект идёт не идеально и с RTX 3070: игроки отмечают просадки и скачки кадров, множество багов. Баги встречались и в Call of Duty: Vanguard, но они были не настолько серьёзными. В итоге Call of Duty: Vanguard получила 3 балла, а Battlefield 2042 - 5 баллов.
- Графика и звук. В Call of Duty: Vanguard вполне реалистичные звуки, но при этом часто не слышно приближение противников. В плане графики есть только небольшой минус - перебор с коричневой цветовой гаммой. А вот в Battlefield 2042 всё гораздо хуже: странный звук шагов, из-за чего неясно, откуда они доносятся; текстуры тоже многим не нравятся. В итоге у Battlefield 2042 3 балла, у Call of Duty: Vanguard - 2 балла.
- Мультиплеер. Что касается игровых режимов, то проекты получили за них одинаковое количество баллов - по 3 балла каждый. В Call of Duty: Vanguard появилось два онлайн-режима, в Battlefield 2042 добавились Portal и Hazard Zone.
- Оружие и стрельба. Battlefield 2042 имеет проблемы с регистрацией попаданий, большой разброс оружия, а ещё в этой игре всего примерно 20 пушек. Call of Duty предлагает на выбор больше видов оружия, также здесь ранее был значительный разброс оружия на дальних расстояниях, но этот минус уже исправили. Получает по данному параметру Call of Duty: Vanguard 2 балла, Battlefield 2042 - 4 балла.
По итогам сравнения худшие результаты оказались у Battlefield 2042: 15 баллов из 20. Игра Call of Duty: Vanguard получила 10 баллов из 20.
Источник: cyber.sports.ru