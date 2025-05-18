Call of Duty: Warzone Mobile потеряет поддержку и исчезнет из магазинов

Ради тех, кто скачал игру до 19 мая, продолжат поддерживать работу серверов и можно будет играть с кроссплатформенным прогрессом. Но новых обновлений, сезонного контента и соцфункций уже не будет. Также нельзя будет покупать внутриигровые товары за реальные деньги. Деньги за уже купленное возвращены не будут.

Activision признала, что игра не стала популярной среди мобильных игроков, как ожидалось, хотя на других платформах Warzone успешна. Теперь компания сосредоточится на других проектах.