Call of Duty: Warzone Mobile потеряет поддержку и исчезнет из магазинов

Опубликовано 18 мая 2025, 16:301 мин.
Call of Duty: Warzone Mobile потеряет поддержку и исчезнет из магазиновAndroid и iOS
Activision прекращает поддержку Call of Duty: Warzone Mobile — игру удалят из App Store и Google Play уже после 18 мая. Игра, напомним, вышла в марте 2024 года.
© Activision Blizzard
Ради тех, кто скачал игру до 19 мая, продолжат поддерживать работу серверов и можно будет играть с кроссплатформенным прогрессом. Но новых обновлений, сезонного контента и соцфункций уже не будет. Также нельзя будет покупать внутриигровые товары за реальные деньги. Деньги за уже купленное возвращены не будут.
Activision признала, что игра не стала популярной среди мобильных игроков, как ожидалось, хотя на других платформах Warzone успешна. Теперь компания сосредоточится на других проектах.