Игры
Опубликовано 08 июня 2025, 00:16
1 мин.

Capcom анонсировала девятую номерную часть Resident Evil Requiem

Выйдет в феврале 2026 года
Capcom официально представила новую игру в серии Resident Evil — она называется Resident Evil Requiem и станет девятой основной частью франшизы. Игра выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox.
Capcom анонсировала девятую номерную часть Resident Evil Requiem

© Capcom

Разработчики сообщили, что это снова будет игра в жанре survival horror — игрокам предстоит выживать в напряжённой и страшной атмосфере. Подробностей пока немного, но обещают «захватывающий опыт, от которого кровь стынет в жилах».

Resident Evil Requiem продолжит историю Resident Evil Village, вышедшей в 2021 году. Эта часть продолжила традиции седьмой игры, которая вернула франшизу к жанру ужасов (до этого упор делали на экшен).

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#видео
,
#Resident Evil
,
#игры