Capcom анонсировала девятую номерную часть Resident Evil Requiem

Разработчики сообщили, что это снова будет игра в жанре survival horror — игрокам предстоит выживать в напряжённой и страшной атмосфере. Подробностей пока немного, но обещают «захватывающий опыт, от которого кровь стынет в жилах».

Resident Evil Requiem продолжит историю Resident Evil Village, вышедшей в 2021 году. Эта часть продолжила традиции седьмой игры, которая вернула франшизу к жанру ужасов (до этого упор делали на экшен).