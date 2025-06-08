Capcom анонсировала девятую номерную часть Resident Evil Requiem

Опубликовано 08 июня 2025, 00:161 мин.
Capcom анонсировала девятую номерную часть Resident Evil RequiemВыйдет в феврале 2026 года
Capcom официально представила новую игру в серии Resident Evil — она называется Resident Evil Requiem и станет девятой основной частью франшизы. Игра выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox.
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Разработчики сообщили, что это снова будет игра в жанре survival horror — игрокам предстоит выживать в напряжённой и страшной атмосфере. Подробностей пока немного, но обещают «захватывающий опыт, от которого кровь стынет в жилах».
Resident Evil Requiem продолжит историю Resident Evil Village, вышедшей в 2021 году. Эта часть продолжила традиции седьмой игры, которая вернула франшизу к жанру ужасов (до этого упор делали на экшен).