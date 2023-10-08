CD Projekt Red потратила больше $120 млн и 3 года, чтобы спасти Cyberpunk 2077

Таким образом, общие затраты на создание DLC составили примерно половину от стоимости разработки всей базовой Cyberpunk 2077. По имеющимся данным, разработка игры обошлась в 174 млн долларов и еще 142 млн долларов ушло на маркетинг.

В ходе презентации для инвесторов CD Projekt Red сообщила, что бюджет «Призрачной Свободы» был разделен между 63 млн долларов на прямые производственные расходы и 21 млн долларов на маркетинговую кампанию. Для сравнения, бюджет на исправление и обновление "Cyberpunk 2077" для консолей нового поколения и обновление 2.0 составил около 40 млн долларов.

Несмотря на значительные инвестиции в «Phantom Liberty», CD Projekt Red уверена, что DLC и основная игра будут хорошо продаваться в течение длительного времени, подобно тому, как это произошло с The Witcher 3 и ее DLC.