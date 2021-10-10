Цена комплекта из GTA 3, Vice City и San Andreas с новой графикой раскрыта до премьеры

Согласно данным Retailer Base.com GTA Definitive Edition будет стоить $70 или 70 фунтов. Это цена для новых консолей — PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версии для PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One оценены в $60 или 60 фунтов.

Пока эта информаци не подтверждена. К тому же остаётся неясным, сколько игры будут стоить для ПК.

Rockstar Games пообещала, что GTA Definitive Edition получит улучшенную графику, новые элементы геймплея и версии для iOS и Android. Трилогия выйдет позже в 2021 году.