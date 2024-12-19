Игры
Опубликовано 19 декабря 2024, 08:11
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Ценник PS5 Pro в 700 долларов не остановил первых покупателей

Не замедлил ранние продажи
PlayStation 5 Pro демонстрирует уверенный старт, несмотря на ценник в 700 долларов. По данным аналитика Circana Мэтта Пискателлы, в ноябре PS5 Pro составила 19% от всех продаж PS5 в США. Этот показатель соответствует показателям PS4 Pro, на которую пришлось 20% всех продаж PS4 за тот же период.
Ценник PS5 Pro в 700 долларов не остановил первых покупателей

© Sony

Эта тенденция распространяется и на весь мир. По данным GfK ChartTrack, в Великобритании PS5 Pro заняла 26% продаж консолей в ноябре. В Японии, по данным Famitsu, она доминировала в 63% продаж PS5 в том же месяце, реализовав 78 000 единиц только за первую неделю.

Что касается доходов, то более высокая цена PS5 Pro позволила увеличить продажи в США на 50% по сравнению с PS4 Pro в 2016 году.

Тем не менее, есть признаки сдержанного спроса. Во время предзаказов устройства не раскупались, и некоторые перекупы вынуждены были продавать их себе в убыток.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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