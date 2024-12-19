Ценник PS5 Pro в 700 долларов не остановил первых покупателей

Эта тенденция распространяется и на весь мир. По данным GfK ChartTrack, в Великобритании PS5 Pro заняла 26% продаж консолей в ноябре. В Японии, по данным Famitsu, она доминировала в 63% продаж PS5 в том же месяце, реализовав 78 000 единиц только за первую неделю.

Что касается доходов, то более высокая цена PS5 Pro позволила увеличить продажи в США на 50% по сравнению с PS4 Pro в 2016 году.

Тем не менее, есть признаки сдержанного спроса. Во время предзаказов устройства не раскупались, и некоторые перекупы вынуждены были продавать их себе в убыток.