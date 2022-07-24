Цены на бензин поднялись даже в GTA Online

Отмечается, что климатический кризис и заоблачные цены на топливо лежат в основе новых миссий игры. Помимо этого, в обновлении будут новые автомобили, расширятся возможности для каждого вида криминальной карьеры и задания в роли агента IAA. Ещё в GTA Online изменят экономическую систему, увеличив выплаты за определённые задания и режимы. Создатели обещают, что игровой процесс в целом будет улучшен.