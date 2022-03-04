Цены на компьютерные игры начали расти более чем в два раза

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Цены на компьютерные игры начали расти более чем в два разаПодорожала Football Manager 2022
СМИ сообщили, что 3 марта 2022 года цена симулятора футбольного менеджера Football Manager 2022 выросла в России в 2,6 раза. Раньше она стоила 2699 рублей. Теперь стоит 6999 рублей.
Новую цену видно прямо сейчас на странице игры в Steam.
DTF пишет, что представители студии Sports Interactive и SEGA не прокомментировали изменение цены. Стоимость других игр, выпущенных компаниями в Steam, пока не изменилась.
По данным SteamDB, на данный момент Football Manager 2022 стоит в России дороже, чем в остальных странах. Пока разработчики не пояснили, почему именно подняли цену — из-за курса рубля или есть ещё факторы.
Ранее компания Infinix объявила о том, что сохранит низкие цены на свою продукцию в России до 14 марта.
Источник: DTF