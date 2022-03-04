Цены на компьютерные игры начали расти более чем в два раза

DTF пишет, что представители студии Sports Interactive и SEGA не прокомментировали изменение цены. Стоимость других игр, выпущенных компаниями в Steam, пока не изменилась.

По данным SteamDB, на данный момент Football Manager 2022 стоит в России дороже, чем в остальных странах. Пока разработчики не пояснили, почему именно подняли цену — из-за курса рубля или есть ещё факторы.

Ранее компания Infinix объявила о том, что сохранит низкие цены на свою продукцию в России до 14 марта.