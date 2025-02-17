Чемпион мира задумал ремейк шахмат: что у него уже вышло

Опубликовано 17 февраля 2025, 12:451 мин.
Чемпион мира задумал ремейк шахмат: что у него уже вышлоМагнус Карлсен хочет встряхнуть шахматы новым турниром
Чемпион мира задумал ремейк шахмат. Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен ищет новый вызов. Ему наскучили традиционные шахматы, где стратегии глубоко изучены и не оставляют места для творчества. Чтобы сделать игру более захватывающей, он стал одним из основателей Freestyle Chess Grand Slam Tour, который, например, меняет расстановку фигур в начале каждого матча. Это заставляет игроков думать на месте, а не полагаться на заученные дебюты.
Freestyle Chess Grand Slam Tour, проходящий в Германии, также добавляет реалити-шоу. Игроки носят мониторы сердечного ритма, дают интервью в середине матча, а камеры фиксируют каждый ход. Некоторые консерваторы и Международная шахматная федерация (ФИДЕ) настроены скептически, но инвесторы видят потенциал в том, чтобы сделать шахматы более «драматичными и увлекательными» для зрителей.
Несмотря на все усилия, Карлсен не выиграл первое соревнование, уступив в полуфинале немецкому гроссмейстеру Винсенту Кеймеру.