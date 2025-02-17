Чемпион мира задумал ремейк шахмат: что у него уже вышло

Freestyle Chess Grand Slam Tour, проходящий в Германии, также добавляет реалити-шоу. Игроки носят мониторы сердечного ритма, дают интервью в середине матча, а камеры фиксируют каждый ход. Некоторые консерваторы и Международная шахматная федерация (ФИДЕ) настроены скептически, но инвесторы видят потенциал в том, чтобы сделать шахматы более «драматичными и увлекательными» для зрителей.

Несмотря на все усилия, Карлсен не выиграл первое соревнование, уступив в полуфинале немецкому гроссмейстеру Винсенту Кеймеру.