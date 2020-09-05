Чипсы Pringles случайно раскрыли цену грядущей консоли Xbox

По условиям акции Pringles разыгрывает 46 консолей на общую сумму 621 тысяча южноафриканских рэндов (около 3 млн рублей). Если разделить эту сумму на количество обещанных приставок Xbox Series X, то получается по 13 500 южноафриканских рэндов на консоль (около 61 тысячи рублей).

Конечно, пока нельзя быть уверенным, что в России приставку будут продавать именно по такой стоимости. Ценовая политика Xbox определяется с учётом каждого конкретного региона.

Отметим, что ранние слухи приписывали консоли стоимость $499. Продажи Xbox Series X должны начаться в ноябре.