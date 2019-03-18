Читеров в Apex Legends начали банить на всегда

Читеры в игре Apex Legends с «королевской битвой» представляют серьёзную проблему. Разработчики Respawn решили предпринять решительные шаги против них.

Большинство читов можно купить по цене от 60 до 150 долларов, в зависимости от программы. При этом многие сайты, которые продают эти читы, обещают хаки, которые администрация игры не смогут обнаружить и забанить.

Теперь на форумах читеров начали появляться сообщения о постоянных банах за повторное читерство. После того, как игрок пойман на использовании читов и его учётная запись заблокирована, многие покупают и создают новый аккаунт. Если разработчики заметят повторный заход с того же компьютера, то новую учётную запись банят через 30 минут и игрок получает постоянный бан по железу.