Читеров в Battlefield и FIFA будет отлавливать искусственный интеллект

15:33, 12 ноября 2022
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Читеров в Battlefield и FIFA будет отлавливать искусственный интеллектПо необычным движениям и поведению
Издатель и разработчик игр EA патентует систему, которая будет отслеживать поведение игрока, чтобы отлавливать ботов и читеров.
EA намерена использовать алгоритм кластеризации, который будет выделять группы пользователей на основе того, как они себя ведут. То есть модель искусственного интеллекта (ИИ) будет вычислять среди игроков нормальных людей, читеров и ботов.
Конечно, пока это лишь патент, и нет никакой гарантии, что система будет воплощена в играх. Напомним, EA выпускает франшизы Battlefield, FIFA и Need for Speed.
Источник фото:Flickr
Источник:The gamer
Автор:Ксения МурашеваТеги:
#игры,
#FIFA