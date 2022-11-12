Читеров в Battlefield и FIFA будет отлавливать искусственный интеллект

EA намерена использовать алгоритм кластеризации, который будет выделять группы пользователей на основе того, как они себя ведут. То есть модель искусственного интеллекта (ИИ) будет вычислять среди игроков нормальных людей, читеров и ботов.

Конечно, пока это лишь патент, и нет никакой гарантии, что система будет воплощена в играх. Напомним, EA выпускает франшизы Battlefield, FIFA и Need for Speed.