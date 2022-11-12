Игры
15:33, 12 ноября 2022
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Читеров в Battlefield и FIFA будет отлавливать искусственный интеллект

По необычным движениям и поведению

Издатель и разработчик игр EA патентует систему, которая будет отслеживать поведение игрока, чтобы отлавливать ботов и читеров.

Читеров в Battlefield и FIFA будет отлавливать искусственный интеллект

EA намерена использовать алгоритм кластеризации, который будет выделять группы пользователей на основе того, как они себя ведут. То есть модель искусственного интеллекта (ИИ) будет вычислять среди игроков нормальных людей, читеров и ботов.

Конечно, пока это лишь патент, и нет никакой гарантии, что система будет воплощена в играх. Напомним, EA выпускает франшизы Battlefield, FIFA и Need for Speed.

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