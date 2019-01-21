Читеры взломали игру о кораблях и добавили в неё танки с самолётами

Atlas представляет собой фэнтезийную игру на пиратскую тематику. Однако в конце прошлой неделе группа игроков на Twitch-канале стримера BurkeBlack попыталась потопить вражеский галеон и внезапно все планы были порушены нашествием большого количества голубых китов.

Затем дела начали происходить «всё страньше и страньше» — в игре появился самолёт-камикадзе, а даже танки. Надо ли говорить, что «пираты» были сильно удивлены появлению такой техники. И такие инциденты оказались довольно массовыми.

Разработчики временно отключили сервера Atlas и начали разбираться с происшествием. В результате, сервера Atlas были «откачены» на пять с половиной часов. По словам представителя сообщества, произошедшее могло стать только результатом взлома учётной записи администратора Steam.