Что говорят первые обзоры о новой карманной консоли Asus ROG Ally X

По его словам, компания проделала серьезную работу, сделав новую версию консоли почти во всем лучше предшественницы.

Благодаря увеличенному вдвое аккумулятору ROG Ally X стала более автономной. Кроме того, за счет улучшения железа и оптимизации программного обеспечения повысилась производительность в играх.

Новинка также оказалась быстрее, чем Steam Deck, и в играх, где высокая частота кадров особенно важна, лучше играть на консоли Asus.