Что нам известно о GTA 6 на данный момент

Одним из аспектов, привлекающих всеобщее внимание, является невероятный бюджет GTA 6, который оценивается экспертами в 1-2 млрд долларов.

Серьезный поворот произошел после того, как хакер взломал серверы Rockstar, в результате чего произошла утечка ранней альфа-версии GTA 6. Утечка показала нам возвращение Vice City с улучшенной по сравнению с GTA 5 графикой, обширными картами и сложными деталями. Утекший геймплей представил двух главных героев, в том числе первую женщину в этой серии.

Упор Rockstar на искусственный интеллект (ИИ) также не дает покоя. Утечки говорят о продвинутой модели поведения NPC, которая погрузит игроков в более реалистичный виртуальный мир. NPC смогут органично реагировать на действия игроков, приспосабливаясь к реакциям реальных людей, что изменит игровой процесс.

Несмотря на то, что утечки информации подогревают ожидание, поклонники с нетерпением ждут официальных подробной, а особенно даты выхода игры.

Но все, что можно сказать с уверенностью – игра никого равнодушным не оставит.