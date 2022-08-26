Что заставляет детей становиться агрессивными во время компьютерных игр

Вспышки гнева среди детей вызывают обеспокоенность у взрослых и общественные дебаты по поводу влияния видеоигр. Так что же заставляет детей действительно терять контроль над собой во время? Причины оказались банальны.

Исследователи увидели, что дети сильно злятся от разочарования собственной игрой. Неоднократные неудачи в игре, неудачи в последнюю минуту или проигрыш новичку вызывали у участников раздражение и ярость. Действия других игроков, такие как мошенничество, или проигрыш из-за менее опытных товарищей по команде также воспринимались как поводы для гнева. Внеигровые перерывы (например, необходимость выполнять работу по дому или домашнюю работу) и технические проблемы, такие как плохое интернет-соединение, также вызывали злость. Проблемы в реальной жизни, такие как плохой день в школе или чувство голода, тоже были признаны факторами, способствующими гневу.

Чаще всего дети ругаются, могут бросить контроллер или пнуть что-то, и в конечном итоге выйти из игры.