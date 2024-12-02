Чтобы обойти «конские» комиссии Google и Apple, Roblox предложил скидки на сайте

Опубликовано 02 декабря 2024, 03:001 мин.
Чтобы обойти «конские» комиссии Google и Apple, Roblox предложил скидки на сайтеНа прямые покупки
Теперь Roblox предоставляет 25% скидку на свою виртуальную валюту Robux при покупке непосредственно на сайте, а не через магазины приложений Apple или Google. И это не праздничная акция, А постоянное обновление.
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Генеральный директор Epic Games Тим Суини высоко оценил это решение, назвав его шагом против «налога Apple». Epic Games была одним из ключевых игроков в судебных процессах, обвиняющих Apple и Google в антиконкурентной практике.
В 2024 году Epic добилась уступок от Google, заставив ее разрешить сторонние магазины приложений в течение трех лет. Apple, «в основном» одержав победу в судебной тяжбе в 2021 году, теперь разрешает американским разработчикам связывать пользователей с внешними платежными системами.
Эта стратегия скидок может подтолкнуть больше разработчиков к тому, чтобы обойти комиссию магазинов приложений, отмечают эксперты.