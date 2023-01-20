Чтобы сыграть в эту игру, вам придется отдать минимум $2,300

Компания Yuga Labs описывает Dookey Dash как "монетный двор, основанный на навыках". Наивысший результат игрока в Dookey Dash привязан к NFT Sewer Pass игрока. Обладатели Sewer Pass смогут обменять свой пропуск на таинственный NFT "Power Source" во время "The Summoning", который начнется 15 февраля.

Игрок, находящийся на самой вершине таблицы лидеров, будет единственным, кто получит "Ultimate Power Source", что бы это ни значило.