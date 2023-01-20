Чтобы сыграть в эту игру, вам придется отдать минимум $2,300

Чтобы сыграть в эту игру, вам придется отдать минимум $2,300Либо вы должны быть обладателем NFT "Bored Ape"
Владельцы NFT-токенов "Bored Ape" получили бесплатный доступ к простой игре под названием Dookey Dash. Но некоторые члены Ape Yacht Club (BAYC) начали продажу возможности сыграть в эту ограниченную по времени игру за тысячи долларов.
Фото: Yuga Labs
Объявления на бирже OpenSea показывают текущую минимальную цену в 1,49 ETH (около $2 293) за NFT "Sewer Pass", который дает доступ к Dookey Dash до 8 февраля. Ars Technica отмечает, что менее чем за 24 часа на бирже было совершено сделок с Sewer Pass на 8 394 ETH (около $12,8 млн), причем некоторые пропуска были проданы за 5,75 ETH (примерно $8 770).
Компания Yuga Labs описывает Dookey Dash как "монетный двор, основанный на навыках". Наивысший результат игрока в Dookey Dash привязан к NFT Sewer Pass игрока. Обладатели Sewer Pass смогут обменять свой пропуск на таинственный NFT "Power Source" во время "The Summoning", который начнется 15 февраля.
Игрок, находящийся на самой вершине таблицы лидеров, будет единственным, кто получит "Ultimate Power Source", что бы это ни значило.