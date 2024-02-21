Цифра дня: 42% россиян предпочли «стрелялки» остальным жанрам игр

Новое исследование Rambler&Co показывает растущий интерес россиян к кибеспорту. Опрос, проведенный среди 20 305 интернет-пользователей в феврале 2024 года, показал, что:

67% россиян поддерживают развитие данного вида спорта. 37% просто наслаждаются онлайн-играми, 21% считают профессиональные игры отличным выбором для детей и подростков, а 9% сами участвуют в соревнованиях.

33% респондентов не считают киберспорт настоящим видом спорта. 58% из них считают, что это просто развлечение, 29% - что смотреть скучно, 9% в принципе не любят видеоигры, а 4% сомневаются, что в них можно развить полезные навыки.

Самыми популярными киберспортивными спортивными дисциплинами среди россиян являются шутеры (42%), стратегии (28%) и MOBA (10%). Также популярны футбольные симуляторы и файтинги — 10 и 5% респондентов соответственно.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 8 по 15 февраля 2024 года. Охват составил 20 305 интернет-пользователей, из которых 69% - мужчины и 31% - женщины.