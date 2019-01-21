Цифра дня: Сколько дохода принесли «бесплатные» игры за год?

Аналитическая компания SuperData опубликовала отчёт со статистикой условно бесплатных игр за 2018 год.

Подобные игры распространяются бесплатно, но обычно предлагают микротрансакции для покупки дополнительных возможностей или контента. В 2018 году условно бесплатные игры принесли 109,8 миллиарда долларов, из них 61,8 млрд долларов пришлось на мобильные игры — более 55% от общего объёма.