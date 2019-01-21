Цифра дня: Сколько дохода принесли «бесплатные» игры за год?

110
млрд долларов принесли «бесплатные» игры за год
Аналитическая компания SuperData опубликовала отчёт со статистикой условно бесплатных игр за 2018 год.
Подобные игры распространяются бесплатно, но обычно предлагают микротрансакции для покупки дополнительных возможностей или контента. В 2018 году условно бесплатные игры принесли 109,8 миллиарда долларов, из них 61,8 млрд долларов пришлось на мобильные игры — более 55% от общего объёма.
Рост дохода по сравнению с прошлым годом составил 11%. Однозначным лидером в данном сегменте стала игра Fortnite. На её долю пришлось 2,4 млрд долларов, а ещё 12,2 млрд поделены между оставшимися представителями Топ-10 2018, включая Red Dead Redemption.