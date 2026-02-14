Цифра дня: какой процент россиян проводили бы время с партнером в видеоиграх

Магазин приложений RuStore провёл опрос, дабы узнать, готовы ли россияне играть в видеоигры со своей второй половиной. Оказалось, что совместные игры — пока редкость. 59% пар никогда не проводят время за видеоиграми вместе. Только 8% делают это регулярно, а 17% — редко, но хотели бы чаще.

При этом интерес к такому формату выше, чем кажется. 36% респондентов с удовольствием играли бы вместе с партнёром. Ещё 15% признались, что им это интересно, но их вторая половина не поддерживает идею. Полностью против совместных игр высказались 31% участников.

Многие готовы идти на компромисс ради отношений. 43% согласны играть даже в ту игру, которая им не нравится, если это важно для партнёра. В то же время 29% считают важным самостоятельно выбирать игру.

Чаще всего пары выбирают сюжетные игры. Главное в совместном гейминге — не победа, а сам процесс. Так считают 53% участников.